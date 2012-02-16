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Derde energiecollectief van start

Nieuws
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Na twee succesvolle energieveilingen in 2011, organiseert de Consumentenbond nu een derde energiecollectief. Door samen energie in te kopen, betalen consumenten minder voor gas en elektriciteit en kunnen zo honderden euro’s besparen op hun energierekening. Bij de laatste energieveiling schreven bijna 80.000 mensen zich in en bood Energiedirect de meeste korting: €323 per jaar op basis van gemiddeld verbruik.

Gepubliceerd op:16 februari 2012

Tot en met 19 maart kunnen consumenten zich inschrijven voor het collectief en 20 maart start de veiling, die online te volgen is. Na afloop krijgen de deelnemers een persoonlijk aanbod, afgestemd op hun verbruik. Consumenten die geen lid zijn van de Consumentenbond kunnen zich ook vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief. Als zij gebruik willen maken van het aanbod, betalen ze eenmalig €5 voor een proeflidmaatschap dat na 2 maanden automatisch stopt.

Jaarlijks overstappen

De Consumentenbond adviseert consumenten om elk jaar de prijzen van energieleveranciers te vergelijken en over te stappen, dat levert de grootste besparing op. Consumenten die het afgelopen jaar niet zijn overgestapt, kunnen zich inschrijven via www.consumentenbond.nl/energiecollectief. Wie niet mee wil doen aan het collectief, maar wel prijzen, klanttevredenheid en duurzaamheid van de energieleveranciers wil bekijken, kan terecht bij de Energievergelijker van de Consumentenbond.