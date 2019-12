Derde energiecollectief van start

Nieuws|Na twee succesvolle energieveilingen in 2011, organiseert de Consumentenbond nu een derde energiecollectief. Door samen energie in te kopen, betalen consumenten minder voor gas en elektriciteit en kunnen zo honderden euro’s besparen op hun energierekening. Bij de laatste energieveiling schreven bijna 80.000 mensen zich in en bood Energiedirect de meeste korting: €323 per jaar op basis van gemiddeld verbruik.