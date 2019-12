Dinsdagmiddag ticket boeken

Nieuws|Dinsdagmiddag blijkt een van de beste momenten voor het boeken van een goedkoop vliegticket. Omdat veel consumenten hun tickets boeken in en rondom het weekend, zijn de tarieven dan vaak hoger. De Consumentenbond zet tien stappen op een rij naar een goedkoop vliegticket in de Reisgids van maart/april 2012.

Luchtvaartmaatschappijen passen listige trucs toe om zoveel mogelijk geld te verdienen aan een vliegtuigstoel. Nieuw zijn bijvoorbeeld de 'flash sales' waarbij consumenten tijdelijk profiteren van een goede aanbieding. Het ticket moet binnen twee tot zeven dagen worden geboekt. Deze aanbiedingen staan echter alleen op de website van de luchtvaartmaatschappij, dus consumenten doen er goed aan dit regelmatig te controleren omdat de prijzen soms nog verder omlaag gaan.

Lastminutes

Om een goedkoop ticket te boeken, is het tegenwoordig niet altijd verstandig om langer dan 8 maanden voor vertrek een ticket te boeken. De prijzen schommelen sterk, is een toestel nog niet vol vlak voor vertrek dan gaan de tarieven voor intercontinentale vluchten vaak nog omlaag. Last-minutes boeken binnen Europa, levert ook vaak teleurstellingen op. Steeds meer lijndienstmaatschappijen blokkeren bijvoorbeeld de verkoop van de laagste tarieven vanaf tien tot veertien dagen voor vertrek. Een last-minute verlaging van ticketprijzen is vrijwel alleen van toepassing op intercontinentale bestemmingen.