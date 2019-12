Directeur Consumentenbond in commissie structuur Nederlandse banken

Nieuws|Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, heeft zitting in de commissie structuur Nederlandse banken. De commissie onderzoekt in hoeverre structuurhervormingen van de Nederlandse bankensector noodzakelijk zijn. Het doel is de stabiliteit van afzonderlijke banken en het financiële systeem als geheel te waarborgen en daarbij te zorgen dat de dienstverlening ten behoeve van de economie, in het bijzonder die aan consumenten en bedrijven, geen gevaar loopt in geval van een faillissement van een bank.