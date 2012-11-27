Directeur Consumentenbond in commissie structuur Nederlandse banken

Een van de opdrachten van de commissie is onderzoek te doen naar de manier waarop Nederlandse banken gecontroleerd failliet kunnen gaan terwijl daarbij de economisch belangrijke activiteiten van de bank voortgezet worden. De commissie kijkt ook naar de aanbevelingen die de commissie-Liikanen aan de Europese Commissie deed en de toepasbaarheid daarvan in Nederland.

Hervorming

De bankencrisis van 2007-2008 liet zien dat de bankensector hervorming behoeft. Daarvoor heeft het kabinet in nationaal en internationaal verband de invoering van een uitgebreid hervormingspakket in gang gezet. Enkele belangrijke voorbeelden zijn verhoging van kapitaal- en liquiditeitseisen (CRD III en IV), de Interventiewet en het opstellen van herstel- en resolutieplannen.