icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Directeur Consumentenbond in commissie structuur Nederlandse banken

Nieuws
|
Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, heeft zitting in de commissie structuur Nederlandse banken. De commissie onderzoekt in hoeverre structuurhervormingen van de Nederlandse bankensector noodzakelijk zijn. Het doel is de stabiliteit van afzonderlijke banken en het financiële systeem als geheel te waarborgen en daarbij te zorgen dat de dienstverlening ten behoeve van de economie, in het bijzonder die aan consumenten en bedrijven, geen gevaar loopt in geval van een faillissement van een bank.

Gepubliceerd op:27 november 2012

Een van de opdrachten van de commissie is onderzoek te doen naar de manier waarop Nederlandse banken  gecontroleerd failliet kunnen gaan terwijl daarbij de economisch belangrijke activiteiten van de bank voortgezet worden. De commissie kijkt ook naar de aanbevelingen die de commissie-Liikanen aan de Europese Commissie deed en de toepasbaarheid daarvan in Nederland.

Hervorming

De bankencrisis van 2007-2008 liet zien dat de bankensector hervorming behoeft. Daarvoor heeft het kabinet in nationaal en internationaal verband de invoering van een uitgebreid hervormingspakket in gang gezet. Enkele belangrijke voorbeelden zijn verhoging van kapitaal- en liquiditeitseisen (CRD III en IV), de Interventiewet en het opstellen van herstel- en resolutieplannen.