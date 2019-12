Duidelijkheid voor sportende consument

In de tweezijdige algemene voorwaarden is vastgelegd wanneer consumenten tussentijds een sportschoolabonnement mogen beëindigen of opschorten, bijvoorbeeld bij verhuizing of bij langdurige blessure. Daarnaast krijgen consumenten een week bedenktijd, na aanmelding bij de fitnessclub, tenzij er binnen die week meteen gesport wordt. In de algemene voorwaarden zijn ook de regels over stilzwijgende verlenging opgenomen, die per 1 december 2011 van kracht zijn geworden.

Bindende uitspraak

De Geschillencommissie Sport en Beweging is een laagdrempelig en snel alternatief voor de rechter. De commissie doet bindende uitspraken en de branchevereniging garandeert dat de ondernemer de uitspraak nakomt. De commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, waar inmiddels meer dan 50 geschillencommissies actief zijn. Op de website van Fit!vak kunnen consumenten zien welke sportscholen bij de brancheorganisatie aangesloten zijn.