Ecolabels voor hotels stellen weinig voor

Nieuws|De tientallen ecolabels voor groene hotels hanteren verschillende, en soms dubieuze, criteria. De Consumentenbond onderzocht vijf bekende keurmerken voor de Reisgids van januari en vond ze weinigzeggend door de lage eisen en omdat serieuze controle soms ontbreekt. En zelfs mét een label kan er sprake zijn van kinderarbeid in het hotel. Het ecolabel Green Key is een gunstige uitzondering.

Veel hotels pretenderen milieuvriendelijk te opereren, maar doen dat in werkelijkheid niet echt. Bij ECEAT (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism) bepaalt de accommodatiehouder zelf of hij in aanmerking komt voor het label. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Voor het EU Ecolabel hoeven de airco en lampen van hotelkamers niet automatisch te worden uitgeschakeld bij vertrek. Zo kan een leeg hotel probleemloos continu verlicht en gekoeld zijn én ook nog eens bekroond worden om het ecobeleid. Green Key, het op een na grootste label, lijkt het beste uit de bus te komen. De door hen beschreven 337 criteria zijn concreet, meetbaar en controleerbaar.

Kinderarbeid

Wereldwijd worden de bronzen, zilveren of gouden keurmerken van Travelife het meest gehanteerd. Travelife heeft 99 criteria, maar voor een bronzen label hoeft een hotel te voldoen aan slechts 14 criteria en voor een gouden aan slechts 27. Een opmerkelijk sociaal criterium is: 'Zijn er speciale werktijden en -omstandigheden voor kinderen onder de 14 jaar?' Dit impliceert dit dat er zeer jonge kinderen kunnen werken in een gecertificeerde accommodatie.