3©-DA Platform voor eerlijk vergoedings- en licentiesysteem voor digitale content

Gepubliceerd op:29 november 2012
De problemen en discussies rond rechtenbeheer online zijn zeker niet nieuw. Veel van de onderliggende vragen zijn de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal uitgebreid bediscussieerd. Ambitieuze, concrete wetsvoorstellen of beleidsvoornemens heeft dit echter noch nationaal, noch Europees opgeleverd. De meest recente repressieve maatregelen en oplossingen (Hadopi in Frankrijk of recenter, het mislukte ACTA voorstel) lijken de al bestaande kloof tussen artiesten en hun publiek alleen maar te vergroten. Daarnaast is de efficiëntie van dergelijke oplossingen voor het verkrijgen van een eerlijke vergoeding door auteurs en artiesten te betwijfelen. Over een ding zijn alle partijen het echter eens: de huidige status quo, waarin zowel voldoende legaal aanbod, als een eerlijke beloning voor auteurs en artiesten ontbreekt, is niet langer acceptabel.
Het 3©-DA Platform stelt daarom twee, elkaar aanvullende, maatregelen voor:
I. Legaliseer het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privépersonen door de introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement). Het commercieel faciliteren van peer-to-peer gebruik zal enkel toegestaan zijn onder de voorwaarden zoals beschreven in deel II van het voorstel.
II. Voor on-demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren, stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding.
Deze wettelijke vergoedings- en licentiemodellen (die in Frankrijk, Nederland en de meeste andere Europese lidstaten voor radio-uitzendingen en thuis kopiëren al jaren ingezet worden) beogen een duurzaam evenwicht te creëren tussen de betrokkenen en respecteren zowel de privacy van consumenten en de vrijheid van meningsuiting, als het recht van makers en producenten op een eerlijke vergoeding.
De leden van het 3©-DA Platform nodigen geïnteresseerde consumenten, auteurs en artiesten uit om actief deel te nemen aan het debat op www.3c-da.org. Vanaf 29 november is deze website ook actief.
3©-DA is een initiatief van UFC Que Choisir (de Franse Consumentenbond), de Consumentenbond, Ntb (vakbond voor musici, componisten/tekstschrijvers en acteurs), FNV KIEM (vakbond voor Kunsten, Informatie-Industrie, Entertainment en Media) en wordt ondersteund door onder meer ACT, DDG, Netwerk Scenarioschrijvers, VvL, Fla, NVJ, Pour le Cinema, La Quadrature du Net, Creation Public Internet en SAMUP.