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Einde aan misleidende gezondheidsclaims op verpakkingen

Nieuws
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Vanaf 14 december 2012 mogen fabrikanten geen misleidende gezondheidsclaims meer gebruiken op verpakkingen van levensmiddelen en voedingssupplementen. Van de circa 44.000 claims die fabrikanten ter beoordeling indienden bij de Europese Commissie, werden er slechts 222 goedgekeurd. De Consumentenbond vindt dit een enorme verbetering en pleit ervoor dat ook het gebruik van misleidende claims op kruidenpreparaten zo snel mogelijk aan banden wordt gelegd.

Gepubliceerd op:14 december 2012

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dit is een geweldige vooruitgang voor consumenten. Voorheen konden fabrikanten vrijwel alles beweren omdat er altijd wel ergens een onderzoek was waaruit mogelijk bleek dat iets gezond is. Daar is nu een einde aan gekomen. Wat ons wel zorgen baart, is dat gezondheidsclaims op kruidenpreparaten nog niet beoordeeld zijn. En we blijven alert op bedrijven die creatief zijn met bewoordingen en verpakkingen waarmee ze een gezondere indruk wekken dan terecht is, zoals we laten zien met onze campagne Kletsplaatjes.'

Lang proces

De Consumentenbond pleitte jarenlang samen met andere consumentenorganisaties voor betere regelgeving om misleidende gezondheidsclaims tegen te gaan. De wet werd in 2006 aangenomen door het Europees Parlement en dit jaar werd eindelijk bekend welke claims wel en welke niet mogen worden gebruikt door fabrikanten. Zo mogen fabrikanten bijvoorbeeld niet meer claimen dat glucosamine en haaienkraakbeen positief effect hebben op gewrichten. 'Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten' is een claim die fabrikanten wel mogen gebruiken.

Lees ook:

Lijst met 222 toegestane claims