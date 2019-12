Einde aan misleidende gezondheidsclaims op verpakkingen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dit is een geweldige vooruitgang voor consumenten. Voorheen konden fabrikanten vrijwel alles beweren omdat er altijd wel ergens een onderzoek was waaruit mogelijk bleek dat iets gezond is. Daar is nu een einde aan gekomen. Wat ons wel zorgen baart, is dat gezondheidsclaims op kruidenpreparaten nog niet beoordeeld zijn. En we blijven alert op bedrijven die creatief zijn met bewoordingen en verpakkingen waarmee ze een gezondere indruk wekken dan terecht is, zoals we laten zien met onze campagne Kletsplaatjes.'

Lang proces

De Consumentenbond pleitte jarenlang samen met andere consumentenorganisaties voor betere regelgeving om misleidende gezondheidsclaims tegen te gaan. De wet werd in 2006 aangenomen door het Europees Parlement en dit jaar werd eindelijk bekend welke claims wel en welke niet mogen worden gebruikt door fabrikanten. Zo mogen fabrikanten bijvoorbeeld niet meer claimen dat glucosamine en haaienkraakbeen positief effect hebben op gewrichten. 'Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten' is een claim die fabrikanten wel mogen gebruiken.

