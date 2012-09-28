Energiecollectief nu voor contracten van 1 en 3 jaar

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de driejaarscontracten komen we mensen tegemoet die de zekerheid willen dat de tarieven 3 jaar lang niet stijgen of die ieder jaar overstappen teveel gedoe vinden.' Consumenten die massaal samen energie inkopen zijn interessant voor aanbieders en kunnen daarom rekenen op lagere prijzen. Tijdens de veiling bieden aanbieders tegen elkaar op, totdat het gunstigste tarief voor de deelnemers overblijft.

Nu al aanmelden

De Consumentenbond organiseert voor de vijfde keer een energiecollectief. Leden en niet-leden van de Consumentenbond die het afgelopen jaar niet zijn overgestapt, kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de veiling die op 6 november plaatsvindt. Aanmelden voor het collectief kan via www.consumentenbond.nl/energiecollectief.