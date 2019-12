Energiecollectief nu voor contracten van 1 en 3 jaar

Nieuws|Deelnemers aan het volgende Energiecollectief van de Consumentenbond krijgen na afloop van de energieveiling een aanbieding voor een jaarcontract én voor een driejarig contract, met vaste tarieven voor gas en stroom. Bij vorige veilingen liep het voordeel op tot honderden euro’s per jaar voor huishoudens met een gemiddeld verbruik. Door jaarlijks over te stappen via een vergelijker of collectief kunnen consumenten elk jaar opnieuw geld besparen.