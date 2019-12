Energieveiling live te volgen op 20 maart

Nieuws|De derde energieveiling van de Consumentenbond is dinsdag 20 maart vanaf 10.00 uur live te volgen via de website van de Consumentenbond. Energieleveranciers bieden dan tegen elkaar op voor een besparing op een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Met ruim 105.000 inschrijvers is deze inkoopveiling wat betreft het aantal inschrijvers de grootste tot nu toe.

Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor het energiecollectief. Na afloop van de veiling krijgen de deelnemers een aanbod per mail op basis van hun persoonlijk verbruik.

Besparing

Bij de eerste energieveiling van de Consumentenbond in mei 2011 bood Nuon de grootste gemiddelde besparing van €287 per deelnemend huishouden. In november 2011 was Energiedirect de leverancier die het laagste aanbod deed. Overstappers konden toen €323 per huishouden besparen, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kwh stroom en 1850m3 gas.

Volg de veiling via www.consumentenbond.nl/energiecollectief.