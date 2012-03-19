Energieveiling live te volgen op 20 maart

Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor het energiecollectief. Na afloop van de veiling krijgen de deelnemers een aanbod per mail op basis van hun persoonlijk verbruik.

Besparing

Bij de eerste energieveiling van de Consumentenbond in mei 2011 bood Nuon de grootste gemiddelde besparing van €287 per deelnemend huishouden. In november 2011 was Energiedirect de leverancier die het laagste aanbod deed. Overstappers konden toen €323 per huishouden besparen, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kwh stroom en 1850m3 gas.

Volg de veiling via www.consumentenbond.nl/energiecollectief.