Wat is verstandig: een enkele of dubbele energiemeter?

Nieuws|Er is veel discussie of een dubbele energiemeter nog voordeel oplevert. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten bij de drie grootste leveranciers (Eneco, Essent en Nuon) geld kunnen besparen met een dubbele meter als gemiddeld 40% of meer van het energieverbruik ’s nachts plaatsvindt. Op de site van de Consumentenbond staan tips om uit te rekenen wat het meeste loont: een enkele of een dubbele meter.

Bij veel nieuwe leveranciers (onder andere Anode, Atoomstroom, Budgetenergie en Robin Energie) levert een dubbele energiemeter nauwelijks nog een besparing op. Pas als consumenten gemiddeld 70% of meer van de energie 's nachts gebruiken, is een dubbele meter lonend. De Consumentenbond raadt consumenten aan hun energieverbruik goed in kaart te brengen en uit te zoeken wat de enkele en dubbele tarieven zijn van hun leverancier.

100 euro

Het verschil tussen piek- en daltarieven enerzijds en enkeltarief anderzijds wordt de laatste jaren kleiner. Daarom is het verstandig voor consumenten om te kijken hoeveel stroom ze daadwerkelijk 's nachts en in het weekend gebruiken, of willen gebruiken. Als het voordelig is om over te stappen van enkel naar dubbel tarief en de aanwezige meter is niet geschikt daarvoor, kost het ongeveer 100 euro om een nieuwe meter te laten plaatsen.

Lees ook: