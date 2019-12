Europees Hof van Justitie bevestigt compensatie bij vertraging

Nieuws|Het Europees Hof van Justitie heeft het recht van passagiers op compensatie bij langdurige vliegvertraging bevestigd. Daarmee volgt het Hof de lijn die het in november 2009 uiteenzette in het 'Sturgeon'-arrest. De Consumentenbond vindt dat luchtvaartmaatschappijen zich nu niet langer in bochten mogen wringen om onder deze glasheldere compensatieverplichting uit te komen.

Op grond van het Sturgeon-arrest moeten luchtvaartmaatschappijen hun passagiers financiële compensatie uitkeren, als zij een vertraging van drie uur of meer oplopen, die niet het gevolg is van overmacht. De luchtvaartsector heeft zich met hand en tand verzet tegen deze verplichting. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De uitspraak van het Hof bevestigt bestaande passagiersrechten en verbaast ons dus niet. De luchtvaartsector heeft er de afgelopen drie jaar, over de ruggen van hun eigen passagiers, alles aan gedaan om niet te hoeven compenseren. Dat schandalige gedrag moet nu echt afgelopen zijn.'

Compensatie

Passagiers met meer dan drie uur vertraging hebben, afhankelijk van de vluchtafstand, recht op 250, 400 of 600 euro compensatie. Dat geldt niet als de vertraging veroorzaakt is door overmacht. Technische gebreken vallen daar volgens het Europese Hof van Justitie in principe niet onder. Consumenten kunnen via de Vlucht Claim Service van de Consumentenbond bekijken of hun vlucht mogelijk in aanmerking komt voor compensatie.