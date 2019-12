Fruitdranken vooral water met appelsap

De Consumentenbond bestudeerde de etiketten van 170 fruitdranken met diverse smaken op hun fruitsoorten en -gehalte. Water is in de meeste gevallen het hoofdbestanddeel, gevolgd door vruchtensap. Dit vruchtensap bestaat dan in veel gevallen voor het grootste deel uit appel- of witte druivensap, terwijl op de voorkant van het pak de drank met bijvoorbeeld Bosvruchten of Rood Fruit wordt aangeduid. Van het ingrediënt wat prominent op het pak wordt vermeld, zit soms minder dan één eetlepel in een glas van 250 ml.

Suikers

Aan de meeste fruitdranken is naast de suikers uit het vruchtensap extra suiker toegevoegd. Bij de onderzochte fruitdranken varieert de totale hoeveelheid suiker tussen de 4 gram (light-variant) en 28 gram in een reguliere drank, zo'n zes klontjes per glas. Behalve dat suikers veel calorieën leveren, plegen fruitdranken een grote aanslag op tanden en kiezen. Suiker kan gaatjes in de tanden en kiezen veroorzaken, en door hun zuurgraad geven de fruitdranken tanderosie, een veel minder bekend fenomeen.