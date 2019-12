Huidige garantieregels behouden of veranderen?

Nieuws|De Consumentenbond (CB) wil de mening van consumenten horen over de huidige wettelijke regels rondom conformiteit en garantie. Willen consumenten de huidige garantieregels behouden, of zijn ze voorstander van een ander systeem, dat wellicht duidelijker is, maar ook minder consumentenbescherming biedt? Via een enquête op de website kan iedereen zijn stem laten horen.

Jaarlijks krijgt de Consumentenbond veel vragen over conformiteit en garantie. Daaruit blijkt dat zowel consumenten als verkopers niet goed op de hoogte zijn van hun wettelijke rechten en plichten op dit gebied. Volgens de huidige regels kun je bij een gebrekkig product de verkoper aanspreken zo lang het product redelijkerwijs hoort mee te gaan. Het is echter niet altijd duidelijk wat je van een product mag verwachten en hoe lang. Dat leidt tot discussies in winkels. Een alternatief hiervoor kan een vaste garantieperiode van 2 of 3 jaar zijn, met als voordeel dat binnen die periode geen discussie meer plaatsvindt. Na die periode zijn de rechten echter zeer beperkt. De enquête is te vinden op: www.consumentenbond.nl/garantiechecker.

Huidige regels

In Nederland geldt dat als je iets koopt, het artikel zo lang mee moet gaan als je er redelijkerwijs van mag verwachten. Van een dure wasmachine mag je verwachten dat hij langer meegaat dan een goedkope, dus kun je de verkoper langer aanspreken als je dure wasmachine het onverwacht begeeft. Dat is het recht op een deugdelijk product. Als het product onverwacht eerder gebreken vertoont, het is niet verkeerd gebruikt en het is geen normale slijtage, dan is de verkoper hierop aanspreekbaar. Die moet zorgen voor gratis reparatie of vervanging, ongeacht of de door hem of de fabrikant gegeven garantietermijn is verstreken.