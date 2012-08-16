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Geen hoger beroep in zaak tegen Multisafe

Nieuws
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De Consumentenbond vindt dat financieel tussenpersonen niet ineens en eenzijdig de voorwaarden van hun diensten mogen veranderen. De rechter oordeelde op 16 mei 2012 in de zaak tussen de Consumentenbond en assurantieadviseur Multisafe. Volgens de rechtbank is de dienstverlening van een tussenpersoon voor onbepaalde tijd. De Consumentenbond betreurt de uitspraak maar legt zich erbij neer en gaat niet in hoger beroep.

Gepubliceerd op:16 augustus 2012

Het is niet relevant óf de klant bijvoorbeeld een tariefsverhoging [een verandering in de voorwaarden] accepteert. De tussenpersoon zegt eenvoudigweg de dienst op als de klant het nieuwe tarief niet accepteert, zo redeneert de rechter. De Consumentenbond leidt uit de uitspraak af dat consumenten zelf de relatie moeten opzeggen als zij geen producten meer bij de adviseur hebben. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor consumenten wordt het nu extra belangrijk om heel bewust te kijken naar zowel de prijs van de producten als de diensten van de adviseur.'

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe, wettelijke, regels voor assurantietussenpersonen. Dan geldt een provisieverbod voor zogenaamde complexe en impactvolle producten als hypotheken, bankspaarproducten, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Het is dan niet meer mogelijk  dat assurantietussenpersonen zowel een provisie ontvangen van de aanbieder als een maandelijkse bijdrage van de klant. Voor schadeverzekeringen zoals bijvoorbeeld de autoverzekering, de opstal, inboedel en reisverzekering komt er geen provisieverbod. Bij deze producten is het dus mogelijk dat tussenpersonen klanten om een maandelijkse bijdrage vragen, terwijl zij ook al provisie van de aanbieder ontvangen.