Geen hoger beroep in zaak tegen Multisafe

Het is niet relevant óf de klant bijvoorbeeld een tariefsverhoging [een verandering in de voorwaarden] accepteert. De tussenpersoon zegt eenvoudigweg de dienst op als de klant het nieuwe tarief niet accepteert, zo redeneert de rechter. De Consumentenbond leidt uit de uitspraak af dat consumenten zelf de relatie moeten opzeggen als zij geen producten meer bij de adviseur hebben. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Voor consumenten wordt het nu extra belangrijk om heel bewust te kijken naar zowel de prijs van de producten als de diensten van de adviseur.'

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe, wettelijke, regels voor assurantietussenpersonen. Dan geldt een provisieverbod voor zogenaamde complexe en impactvolle producten als hypotheken, bankspaarproducten, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Het is dan niet meer mogelijk dat assurantietussenpersonen zowel een provisie ontvangen van de aanbieder als een maandelijkse bijdrage van de klant. Voor schadeverzekeringen zoals bijvoorbeeld de autoverzekering, de opstal, inboedel en reisverzekering komt er geen provisieverbod. Bij deze producten is het dus mogelijk dat tussenpersonen klanten om een maandelijkse bijdrage vragen, terwijl zij ook al provisie van de aanbieder ontvangen.