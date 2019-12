Geen hoger beroep in zaak tegen Multisafe

Nieuws|De Consumentenbond vindt dat financieel tussenpersonen niet ineens en eenzijdig de voorwaarden van hun diensten mogen veranderen. De rechter oordeelde op 16 mei 2012 in de zaak tussen de Consumentenbond en assurantieadviseur Multisafe. Volgens de rechtbank is de dienstverlening van een tussenpersoon voor onbepaalde tijd. De Consumentenbond betreurt de uitspraak maar legt zich erbij neer en gaat niet in hoger beroep.