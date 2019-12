Tijdelijk geen Internet Explorer gebruiken

Nieuws|Consumenten kunnen voorlopig beter geen Internet Explorer gebruiken. Deze browser is lek waardoor aanvallers persoonlijke informatie kunnen stelen of de computer kunnen overnemen. Microsoft werkt aan een oplossing. De Consumentenbond raadt aan tot die tijd een andere browser te gebruiken.

Zodra Microsoft een oplossing via Windows Update beschikbaar stelt, kan Internet Explorer weer gebruikt worden. Consumenten kunnen browsers als bijvoorbeeld Firefox, Chrome of Opera tot het herstel gebruiken. Het advies geldt alleen voor gebruikers van Windows. Het lek komt voor in de Internet Explorer versies 6, 7, 8 en 9. De Consumentenbond neemt dit advies over van de Duitse overheid.

Waarschuwingsdient

Internet Explorer is de meest gebruikte browser in Nederland. De Nederlandse overheid plaatst via de Waarschuwingsdienst het lek in het hoogste dreigingsniveau en adviseert consumenten speciale software van Microsoft te installeren. Maar dit advies is vrij ingewikkeld en vereist meer dan gemiddelde handigheid met computers.

Meer informatie:

