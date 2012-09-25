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Gelijkblijvende zorgpremie goed nieuws voor consumenten

Nieuws
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DSW maakte vandaag als eerste zorgverzekeraar bekend hoe hoog de zorgpremie voor 2013 zal zijn. In tegenstelling tot eerdere berichten dat de premies omhoog zouden gaan, blijft de premie bij DSW gelijk ten opzichte van 2012. De Consumentenbond vindt het positief dat de premie niet stijgt en gaat er vanuit dat alle verzekeraars dit voorbeeld zullen volgen.

Gepubliceerd op:25 september 2012

Het gelijkblijven van de premie is het gevolg van het goedkoper kunnen inkopen van medicijnen door zorgverzekeraars, aldus DSW. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De rekening van de zorg wordt al op te veel manieren bij consumenten neergelegd, dus dat verzekeraars deze korting op medicijninkoop doorberekenen in de premies, is niet meer dan terecht.' De Consumentenbond startte in april dit jaar de campagne 'Betaalbare zorg (link)' en pleit daarin voor doordachte bezuinigingen en een eerlijke kostenverdeling, waarbij niet alles op het bordje van consumenten terechtkomt.

Eigen risico fors omhoog

De kosten zullen uiteindelijk voor consumenten niet lager uitvallen, doordat de premies van aanvullende verzekeringen wel enige stijging laten zien. Daarnaast gaat het eigen risico fors omhoog en is onduidelijk wat er in het basispakket terecht komt.

Zie ook:

Campagne betaalbare zorg

 