Gelijkblijvende zorgpremie goed nieuws voor consumenten

Het gelijkblijven van de premie is het gevolg van het goedkoper kunnen inkopen van medicijnen door zorgverzekeraars, aldus DSW. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De rekening van de zorg wordt al op te veel manieren bij consumenten neergelegd, dus dat verzekeraars deze korting op medicijninkoop doorberekenen in de premies, is niet meer dan terecht.' De Consumentenbond startte in april dit jaar de campagne 'Betaalbare zorg (link)' en pleit daarin voor doordachte bezuinigingen en een eerlijke kostenverdeling, waarbij niet alles op het bordje van consumenten terechtkomt.

Eigen risico fors omhoog

De kosten zullen uiteindelijk voor consumenten niet lager uitvallen, doordat de premies van aanvullende verzekeringen wel enige stijging laten zien. Daarnaast gaat het eigen risico fors omhoog en is onduidelijk wat er in het basispakket terecht komt.

