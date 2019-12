Nieuws|Op 1 juli 2012 is de Geschillencommissie Webshop van start gegaan, nadat de Consumentenbond en Stichting Webshop Keurmerk het gebruik van tweezijdige algemene voorwaarden door de leden van deze brancheorganisatie zijn overeengekomen. Consumenten kunnen bij deze commissie terecht als zij een geschil hebben met een webwinkel die is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk of die zich zelfstandig heeft geregistreerd bij De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Webshop is de tweede geschillencommissie voor webshops. Consumenten die zaken doen met webwinkels met het Thuiswinkel Waarborg konden al langer terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Beide commissies zijn onafhankelijk en vellen een bindend oordeel over niet-opgeloste klachten tussen consumenten en webwinkels. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst of over privacy van klanten. Het indienen van een klacht kost €25 en consumenten krijgen dat bedrag terug als ze in het gelijk worden gesteld.

Algemene voorwaarden

Geschillencommissies beoordelen geschillen op basis van tweezijdige algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de brancheorganisatie en de Consumentenbond. Voordat consumenten naar een geschillencommissie stappen, moeten zij eerst hun klacht voorleggen aan de ondernemer met wie zij een conflict hebben.