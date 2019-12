Akkoord bereikt over Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

Nieuws|Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumentenbond zijn in SER verband tot een akkoord gekomen over de Algemene Leveringsvoorwaarden in de ggz (Geestelijke gezondheidszorg). Per 1 juli 2012 worden de 'Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden' geïntroduceerd waarin afspraken zijn vastgelegd over rechten en plichten van patiënt en zorginstelling. Voorgenoemde partijen zijn blij met de afspraken omdat de wederzijdse verwachtingen tussen patiënten en zorgaanbieder duidelijker zijn. Voor de patiënt betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillen-commissie of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland, zowel bij kortdurende en langdurige zorgverlening.