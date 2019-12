Google privacyvoorwaarden: slikken of stikken

Nieuws|Google zet gebruikers voor het blok bij zijn nieuwe privacyvoorwaarden die per 1 maart ingaan. Gebruikers kunnen de voorwaarden niet weigeren. De Consumentenbond vindt dat Google zijn gebruikers meer keuze moet geven.

Wat verandert er precies met het gewijzigde privacybeleid van Google, welke gegevens verzamelt Google en waarom en wat kunnen consumenten doen als dat hen niet bevalt? Op de website van de Consumentenbond is deze informatie op een rij gezet. Ook staan er tips om de impact van de nieuwe privacyregels zo klein mogelijk te houden en een beschrijving van hoe in Google privacyaanpassingen gedaan kunnen worden. Ten slotte kunnen consumenten er vinden hoe ze hun Google-account kunnen opzeggen; de enige optie voor wie het niet eens is met het gewijzigde privacybeleid.

Android

Consumenten met een Android-tablet of -telefoon zijn helemaal met handen en voeten gebonden aan Google. Veel functionaliteiten van Android werken namelijk niet zonder een Google-account. Zo zijn apps in de Android Market (nu Google Play Store) alleen te downloaden met een Google-wachtwoord. Door weg te gaan bij Google verliezen Androidgebruikers veel mogelijkheden op hun toestel. Een ander toestel is ook geen optie, aangezien ze meestal vastzitten aan een contract voor hun mobiele telefoon.