Duurzaam leven is makkelijker en comfortabeler dan veelal wordt gedacht. Goedkoper ook, want bewuste keuzes leveren vaak geld op. 'Groen leven, zo doe je dat' is geen boek van grote gebaren, maar vooral gevuld met eenvoudige ingrepen die het leven van consumenten aangenamer maakt en de wereld een stukje beter. Soms is duurzaam consumeren niet zo eenvoudig. Biologische kip is bijvoorbeeld diervriendelijk, maar een grotere belasting voor het milieu dan de scharrelkip zonder buitenruimte. Het boek zet dilemma's helder uiteen en geeft consumenten de informatie die nodig is om bewust te kunnen kiezen.

Auteur

Harry van Dooren (1966) is freelance journalist met als specialismen consumentenrecht, duurzaamheid en milieu. Hij werkt ondermeer voor het vakblad Milieu Magazine en de Consumentenbond en vervaardigde voor Maurits Groen Milieu Communicatie diverse publicaties over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'Groen leven, zo doe je dat' kwam in samenwerking met Milieu Centraal tot stand.

Verkoopgegevens:

Verkrijgbaar via www.consumentenbond.nl/webwinkel en via de boekhandel.

Prijs leden €18, niet-leden €22,50; e-book (pdf) leden €11,75, niet-leden €14,75.

Specificaties:

132 pagina's, full-colour, 21,5 x 21,5 cm, ISBN 978 905951 1866, e-book 978 905951 2054.