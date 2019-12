Grote verschillen bij echinacea supplementen

Nieuws|Supplementen die het plantje echinacea bevatten, zouden beschermen tegen griep en verkoudheid. Maar de concentratie echinacea extract in supplementen verschilt enorm per merk en de prijzen lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond waarvan de resultaten in de Gezondgids van december staan.

De Consumentenbond onderzocht de inhoud van 13 gangbare echinacea preparaten en keek daarbij naar het gehalte van enkele typerende bestanddelen, de prijs per tablet/capsule, de prijs per 1 milligram werkzame stof in echinacea en de aanbevolen minimum en maximum dosering per dag. In bijna alle geteste supplementen zit ongeveer hetzelfde type extract, maar de prijs die consumenten betalen per milligram werkzame stof, loopt sterk uiteen. De beste prijs-kwaliteitverhouding bieden Albert Heijn en supplementenmaker Now. Omgerekend naar een milligram werkzame stof kost het echinacea extract bij hen €0,02. A. Vogel is met €0,55 per milligram bijna 30 keer zo duur.

Dosering

Behalve in de prijs, zitten er ook grote verschillen in de aanbevolen dosering bij de verschillende merken. Wie het echinaceaproduct van Now koopt en het advies over de minimale dosis van de fabrikant volgt, krijgt 23 keer meer actieve stoffen binnen dan iemand die de minimale voorgeschreven dosering van A. Vogel gebruikt. Of dit goed of slecht is, is moeilijk te zeggen, aangezien wetenschappers nog altijd verdeeld zijn over de beschermende werking van echinacea.