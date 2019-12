Grote verschillen tussen gemeenten in eigen bijdrage hulpmiddelen

Nieuws|Door grote verschillen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen consumenten in de ene gemeente niets voor een hulpmiddel, terwijl in een andere gemeente de eigen bijdrage behoorlijk kan oplopen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 135 gemeenten. Bovendien schort er heel wat aan de informatie voorziening over de Wmo. De resultaten van het onderzoek staan in de Gezondgids van juni/juli.

De Wmo werd 5 jaar geleden geïntroduceerd en moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de uitvoering verschilt per gemeente. Een mystery beller benaderde een kwart van de Nederlandse gemeenten en vroeg om informatie over een traplift, scootmobiel en douchestoel voor een fictieve persoon. Die bleek in een kwart van de 135 benaderde gemeenten niet mee te hoeven betalen aan een traplift, terwijl in de overige gemeenten de kosten uiteen kunnen lopen van ruim €3 tot €70 per 4 weken. Dit is op basis van een schatting van de kosten van de traplift. Bij de aanvraag voor een scootmobiel vroegen zeven op de tien gemeenten een eigen bijdrage, maar kon ruim driekwart niet zeggen hoe hoog die is.

Informatievoorziening

Een meerderheid van de gemeenten noemt onjuiste bedragen en regelmatig wordt er doorverwezen naar het Centraal Administratiekantoor (CAK), terwijl die juist informatie van gemeenten moet krijgen om de eigen bijdrage te kunnen berekenen. Een aantal van de onderzochte gemeenten erkennen dat de informatievoorziening beter kan en kondigen naar aanleiding van dit onderzoek verbeteringen aan wat betreft de telefonische informatievoorziening.

Over het terugdringen van kosten voor de zorg voert de Consumentenbond de campagne Betaalbare zorg.