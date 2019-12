Grote verschillen in prijs en kwaliteit bij schouderham

Nieuws|Uit een schouderhamtest van de Consumentenbond blijkt dat de prijsverschillen opvallend groot zijn en sterk samenhangen met de kwaliteit. Proef Schouderham* is de duurste en beste met een 8,5 voor €2,85 per 100 gram. Onderaan eindigt de Jumbo Schouderham (vers) met een 4. voor de meeste schouderham geldt: met 2 plakjes schouderham krijgen consumenten bijna een gram zout binnen.

Hammakers injecteren schouderham met pekel waarbij ze ook water toevoegen, sommigen voegen met het zout extra veel water toe. De waterige schouderham van C1000 Basis is een van de goedkoopste en bestaat voor eenderde uit water en andere toevoegingen. De meeste toevoegingen zitten in de Compaxo Schouderham**: maar liefst 18 toevoegingen als fosfaat, aardappelzetmeel en eiwitten uit soja. Proef schouderham bevat slechts 2 toevoegingen.

Oordeel

In de test is de vocht/eiwitverhouding bepaald om een oordeel te geven over de hoeveelheid water ten opzichte van de hoeveelheid vlees. Daarnaast is zout-, vet- en suikergehalte van schouderham onderzocht. Ook is het dierenwelzijn meegewogen in het Testoordeel. In de Consumentengids van maart 2012 staan afbeeldingen die het herkennen van goede schouderham makkelijker maken.

* Proef is verkrijgbaar bij EkoPlaza

** Compaxo is verkrijgbaar bij Plus, Supercoop, Emté, Hoogvliet, Deen, Vomar