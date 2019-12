Haken en ogen aan brilvergoeding

Nieuws|De aanschaf van een nieuwe bril lijkt te worden vergoed door de zorgverzekering, maar komt vaak uit eigen zak. Voor een fatsoenlijke vergoeding is een zeer duur pakket nodig. Zo’n pakket vergoedt veel meer zorg. Wie dat niet nodig heeft, kan het veel beter bij een basisverzekering of een simpel aanvullend pakket houden. Berekeningen in de Geldgids van december laten zien dat het goedkoper is om zelf de bril of lenzen te betalen.

Aan de vergoeding van brillen en lenzen zitten haken en ogen. Het montuur en de glazen mogen bij aanschaf van een complete bril worden gedeclareerd. Maar een los montuur valt niet onder de dekking. Lenzen worden wel vergoed, maar lenzenvloeistof niet. Eventuele aanmeet- of controlekosten en accessoires vallen ook buiten de dekking. Wie toch een luxe zorgpakket wil, doet er verstandig aan om vóór het afsluiten - maar ook vóór de aanschaf van een bril of lenzen - de polisvoorwaarden goed te lezen en op de site van de verzekeraar te kijken.

Maximale vergoeding

De wijze van vergoeding verschilt per verzekeraar. De een vergoedt maximaal €100 per drie jaar, de ander één keer €100 per drie jaar. In het eerste geval kan men binnen drie jaar twee rekeningen declareren van €50. Bij de tweede verzekeraar kan dat niét. Als daar in het eerste jaar een rekening van €50 is gedeclareerd, kan in de resterende twee jaar niets meer worden ingediend. Consumenten die regelmatig een nieuwe bril of lenzen willen aanschaffen, kunnen overwegen om elk jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar om zo jaarlijks voor een vergoeding in aanmerking te komen.