Herstel consumentenvertrouwen essentieel

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In tijden van crisis zien wij dat onze achterban behoefte heeft aan een veilige en stabiele omgeving. Een omgeving waarin vertrouwen van consumenten in de markt en de overheid weer groeit'. De Consumentenbond heeft veel concrete voorstellen en pleit bijvoorbeeld voor het splitsen van de banken en rechtvaardige wetgeving voor patiënten bij medische missers. Ook wil de Consumentenbond dat het nu eindelijk voor consumenten mogelijk wordt om collectief schadevergoeding te eisen.

Rechtvaardige markt

Samen met consumenten wil de Consumentenbond werken aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten waarin consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. Als consumenten daarbij hun krachten bundelen, staan ze sterker en weten ze meer.