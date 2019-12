Herstel consumentenvertrouwen essentieel

Nieuws|Het consumentenvertrouwen in Nederland is op een historisch dieptepunt. In een brief aan de informateurs doet de Consumentenbond concrete voorstellen voor verbetering van het consumentenvertrouwen en vraagt hij de informateurs deze op te nemen in de hoofdlijnen van beleid van het toekomstige kabinet.