Hotelsterren slecht vergelijkbaar

Nieuws|Hotelsterren in Europa zijn slecht vergelijkbaar, dat blijkt uit onderzoek van het Europees Consumenten Centrum (ECC). Er zijn geen uniforme regels en de wijze van beoordelen is niet overal gelijk. Een 3-sterrenhotel in bijvoorbeeld Nederland of Duitsland kan daardoor beter zijn dan een 4-sterrenhotel in Griekenland. De Consumentenbond adviseert consumenten om niet alleen te kijken naar het aantal sterren, maar om ook de faciliteiten van hotels te vergelijken. Meer hierover staat in de Consumentengids van mei 2012.

Als richtlijn kunnen consumenten het volgende uitgangspunt hanteren: hotels met 3-sterren hebben een receptie waarbij het personeel tenminste één andere internationaal gangbare taal spreekt, er is een ontbijtmogelijkheid in het hotel, creditcards worden geaccepteerd, de kamers hebben vrijwel altijd een telefoon, radio en tv en een eigen badgelegenheid. De grootte van de kamer kan wel sterk verschillen. Door een hotel te boeken via een reisorganisatie hebben consumenten meer garanties over de juistheid van informatie die verstrekt wordt. Reisorganisaties zijn namelijk wettelijk verplicht de juiste informatie te verstrekken, consumenten kunnen zich daar op beroepen.

Sterrensysteem

Hotelclassificaties (de sterren) zijn in Europa gebaseerd op kenmerken van het gebouw (is er bijvoorbeeld een receptie), de kamers, de dienstverlening, de netheid en de algemene staat van onderhoud. Uit onderzoek van het ECC blijkt echter dat bepaalde landen uitsluitend minimumeisen kennen voor de toekenning van sterren, terwijl het in andere langen ook mogelijk is extra punten te krijgen om daarmee minpunten te compenseren. Een aantal landen, waaronder Duitsland, Zweden en Zwitserland, heeft zich inmiddels verenigd in de Hotelstars Union en hanteert gelijke criteria.