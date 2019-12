Huisarts mijden kan consumenten duur komen te staan

Nieuws|Patiënten die de huisarts mijden om zorgkosten te besparen, lopen het risico op juist veel hogere zorgkosten. Als ziektes in een later stadium worden ontdekt, zullen ze bijvoorbeeld vaker een beroep moeten doen op dure specialistische zorg. Uit recent onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL blijkt dat mensen niet weten dat het eigen risico niet voor de huisarts geldt.

Volgens gegevens van het NIVEL is het eigen risico van €220 nu al zo hoog dat mensen afzien van noodzakelijke zorg, terwijl het in 2013 wordt verhoogd naar €350. De gedachte achter het eigen risico is dat mensen eerst nadenken of ze de gewenste zorg wel echt nodig hebben. Huisartsconsulten, verloskundige zorg, zorg uit de aanvullende verzekering, bevolkingsonderzoeken en de griepprik worden echter altijd vergoed en vallen niet onder het eigen risico.

Zorgvergelijker

80% van de mensen die overstapt via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond houdt het eigen risico op het minimum van €350. 20% kiest voor een hoger eigen risico tot €850 in ruil voor een korting op de premie.