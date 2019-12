Hulp bij bezwaar WOZ

Naast vragen over de WOZ-beschikking zijn consumenten ook vaak op zoek naar informatie over hun rechten bij het verlengen en opzeggen van een abonnement en kopen via internet. De meeste vragen stellen consumenten over garantie, rechten bij een aankoop, spijt bij een aankoop en wat te doen als ze klachten hebben.

Uw recht

Sinds oktober 2011 kunnen consumenten op de website van de Consumentenbond terecht voor juridisch advies over de meest uiteenlopende consumentenproblemen. Met name de voorbeeldbrieven worden veel gebruikt. Kijk voor de meer dan 140 vragen en antwoorden op https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/

