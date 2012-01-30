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Hulp bij bezwaar WOZ

Nieuws
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Consumenten die het niet eens zijn met hun WOZ-beschikking kunnen bij de Consumentenbond terecht voor hulp bij het aantekenen van bezwaar bij de gemeente. De Consumentenbond geeft gratis online juridische hulp over de stappen die consumenten kunnen zetten. Daarnaast heeft de Consumentenbond op zijn website een aantal voorbeeldbrieven die consumenten kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het indienen van een bezwaar.

Gepubliceerd op:30 januari 2012

WOZ-waarde Naast vragen over de WOZ-beschikking zijn consumenten ook vaak op zoek naar informatie over hun rechten bij het verlengen en opzeggen van een abonnement en kopen via internet. De meeste vragen stellen consumenten over garantie, rechten bij een aankoop, spijt bij een aankoop en wat te doen als ze klachten hebben.

Uw recht

Sinds oktober 2011 kunnen consumenten op de website van de Consumentenbond terecht voor juridisch advies over de meest uiteenlopende consumentenproblemen. Met name de voorbeeldbrieven worden veel gebruikt. Kijk voor de meer dan 140 vragen en antwoorden op /juridisch-advies

Lees ook: Vragen en antwoorden over de WOZ.