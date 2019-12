Hulp bij berekenen pensioen

Nieuws|Veel mensen weten niet hoe hoog hun inkomen zal zijn op hun oudedag en of ze eerder kunnen stoppen met werken. De Consumentenbond lanceert daarom Bereken je pensioen, een rekenhulp die laat zien hoeveel het netto maandinkomen is vanaf 65 jaar en wat de financiële gevolgen zijn van bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. De rekenhulp is tot 1 maart 2012 voor iedereen gratis beschikbaar.

Uit diverse onderzoeken van onder andere Wijzer in geldzaken blijkt dat pensioen een lastig onderwerp is voor veel consumenten. Ook treft het merendeel van de mensen te laat maatregelen om van een ongestoorde oudedag te kunnen genieten. De Consumentenbond maakt het, met Bereken je pensioen, makkelijker om inzicht te krijgen in het pensioen. Consumenten kunnen het effect berekenen van eerder stoppen met werken of een verhoging van de AOW-leeftijd. En als het inkomen na 65-jarige leeftijd netto lager is dan nu, geeft de rekenmodule aan welk bedrag nodig is om het tekort eventueel aan te vullen.

Kortenpensioen

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd worden over hun pensioen. Via het uniform pensioen overzicht en mijnpensioenoverzicht.nl krijgen consumenten inzicht in hoeveel pensioen ze opbouwen. Daarnaast is het erg belangrijk dat pensioenfondsen zo snel mogelijk duidelijk maken wat de individuele gevolgen zijn van het korten van de pensioenen op de pensioenopbouw en de pensioenuitkering.