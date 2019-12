Hypotheekrenteacties blijven nodig

Begin 2011 voerde de Consumentenbond al actie tegen (huizen) hoge hypotheekrentes. Helaas is het weer nodig actie te voeren. Consumenten kunnen daarom in een formulier de politieke partij aanvinken waarvan ze willen dat die actie onderneemt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wat ons betreft is de maat vol. Het handjevol banken dat we nog over hebben, maakt duidelijk misbruik van zijn machtspositie. Er zijn stevige maatregelen nodig om hieraan paal en perk te stellen.'

Meer marge

Nadat de Consumentenbond in 2011 in actie kwam, leek de hypotheekrente in eerste instantie te dalen. Recent onderzoek van de Geldgids wijst uit dat de hypotheekrente inmiddels weer te hoog is. Bij een gemiddelde hypotheek met een vaste rente betaalden consumenten in april 2012 1,3% meer marge dan in 2008. Met een hypotheek van €200.000 levert dat een bank jaarlijks €2.600 extra op.

Tijd voor actie. Meer informatie over de actie hoge hypotheekrente.