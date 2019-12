Informatie extra kosten verpleeg- en verzorgingshuizen onvoldoende

Nieuws|Consumenten krijgen maar moeizaam informatie over de kosten van aanvullende diensten bij verpleeg- en verzorgingshuizen, zoals waskosten of kosten voor een extra douchebeurt of wandeling. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 120 verpleeg- en verzorgingshuizen. Op slechts 22 websites en in 9 brochures was hierover informatie te vinden, terwijl verpleeg- en verzorgingshuizen verplicht zijn duidelijkheid te geven over de hoogte van bijkomende kosten.

Na diverse mailtjes en telefoontjes lukte het uiteindelijk bij 66 van 120 instellingen tarieven los te krijgen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Opvallend vaak zeggen de medewerkers dat het onderwerp tijdens het intakegesprek aan bod zal komen. Maar dan woon je er al bijna. Het is essentieel dat consumenten van te voren op de hoogte zijn, zeker omdat er tussen de onderzochte instellingen onderling nogal wat verschillen zijn in aanbod van extra diensten en de kosten daarvan. Zo variëren de waskosten van €32 tot €120 per maand.'

Krap budget

Van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten de huizen vooraf duidelijk zijn over welke extra's ze aanbieden en wat dat kost. Ook de algemene voorwaarden van verpleeg- en verzorgingsinstellingen bepalen dat. De zorg wordt in beide typen instellingen betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en daarnaast betalen de bewoners een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Bewoners met alleen een AOW-inkomen houden na aftrek van de eigen bijdrage per maand €296 over. Met zo'n krap budget is het juist belangrijk een weloverwogen keuze te kunnen maken uit de extra diensten die het huis biedt.

Weten waar u recht op heeft? Kijk op zorginstituut.nl.