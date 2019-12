Zorginformatie van zorgverzekeraars is doolhof

Nieuws|Om een juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, is het van belang dat consumenten kunnen beschikken over informatie over de preferente geneesmiddelen, zorgcontracten en kwaliteit van ziekenhuizen. De Consumentenbond onderzocht hoe makkelijk deze gegevens vindbaar zijn. Op een handvol uitzonderingen na, blijkt het een doolhof om de juiste informatie te vinden. De Consumentenbond adviseert consumenten zich de moeite van het zoeken te besparen en de zorgverzekeraar te bellen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond,: 'Consumenten sluiten in november/ december hun zorgverzekering af voor 2013 en moeten weten of hun zorgaanbieder ook voor 2013 is gecontracteerd en welke zorg en medicijnen vergoed worden.' Zo is het van belang dat duidelijk is met welke ziekenhuizen afspraken voor operaties zijn gemaakt. Uit het onderzoek voor de Gezondgids van december door de Consumentenbond blijkt dat het nog steeds niet inzichtelijk is of een ziekenhuis met de hakken over de sloot de door chirurgen gestelde norm voor minimale operaties aan bepaalde aandoeningen haalt of dat een ziekenhuis daar juist ver boven zit. Er zijn maar drie verzekeraars die helder maken waarom met een ziekenhuis afgesproken is dat daar bepaalde ingrepen plaatsvinden: CZ, OZF Achmea en Zilveren Kruis Achmea.

Preferentiebeleid

Er zijn 27 verzekeraars met een voorkeursbeleid voor medicijnen: het preferentiebeleid. Deze verzekeraars moeten op hun website aangeven welke merken medicijnen zij vergoeden. Op tweederde van de websites is na lang zoeken een medicijnenlijst gevonden. Het is alleen vaak onduidelijk of deze ook voor 2013 geldt. Alleen Bewuzt, CZ, CZdirect, Delta Lloyd, IZA, National Academic, OHRA, Univé, Univé Zekur, VGZ en Zorgverzekeraar UMC geven duidelijk aan dat de lijst voor 2013 geldt. Bij Besured, Promovendum en UnitedConsumers werd helemaal geen lijst van preferente medicijnen gevonden.

Contractering

Bij geen enkele zorgverzekeraar is volledige duidelijkheid te vinden over de afspraken die met zorgverleners zijn gemaakt. Veel zorgverzekeraars hebben een zorgzoeker waarbij staat vermeld dat het overzicht 1x per twee weken wordt bijgewerkt en dat tijdens de overstapperiode nog niet alle afspraken met zorgverleners zijn afgerond. Als consumenten de voorkeur hebben voor een bepaalde zorgverlener moeten ze juist in de overstapperiode al kunnen nagaan welke zorgverzekeraars die zorgverlener in 2013 contracteren.

