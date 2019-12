Keuzehulp Zorg maakt kiezen makkelijker

Nieuws|Om een kritische zorgconsument te kunnen zijn, is transparante, betrouwbare en begrijpelijke kwaliteitsinformatie noodzakelijk. De Consumentenbond lanceert daarom de Keuzehulp Zorg, waarmee zorgconsumenten op een eenvoudige manier een keuze kunnen maken voor een ziekenhuis of behandelcentrum. Voor de online-keuzehulp is de beschikbare kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen ten opzichte van elkaar gewogen.

De keuzehulp biedt informatie over de aandoeningen heupvervangingen, knievervangingen, staar, spataderen en rughernia. Alleen dat wat de consumenten als het belangrijkste beoordeelden, wordt direct weergegeven. Met doorklikken is het mogelijk alle kwaliteits- en keuzeinformatie in te zien.

De keuzehulp biedt informatie van 3 verschillende bronnen op het gebied van zorgkwaliteit plus cliëntervaringen. Verder bevat de keuzehulp 'Ratings en Reviews', iets dat de Consumentenbond ook gebruikt bij productvergelijkers.

Consumentenbondleden én niet-leden kunnen de keuzehulp raadplegen en hun mening en cijfers geven.

Samenwerken

Het project startte in 2009 en is uitgevoerd door de Consumentenbond en het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), UMC St Radboud. De financiering komt van Fonds PGO.

Voor de keuzehulp zijn criteria gebruikt die zijn ontwikkeld binnen het project 'Zichtbare Zorg' en de vragen lijsten Consumer Quality Index (CQi), in Nederland ontwikkeld in opdracht van Centrum Klantervaring Zorg.

