Klachten over UPC Mediabox Horizon houden aan

Nieuws|Sinds de introductie van de UPC Mediabox Horizon, begin september, ontvangt de Consumentenbond veel klachten over deze mediabox. De Consumentenbond betreurt het dat UPC de problemen na twee maanden nog niet heeft opgelost en ook geen informatie geeft over wanneer een oplossing te verwachten is.

De negatieve ervaringen staan op Klachtenkompas.nl en op de website met de eerste indruk van de Horizon door de Consumentenbond. Het duurt lang voordat de mediabox wordt geïnstalleerd, de box doet het vaak niet en de UPC klantenservice is slecht bereikbaar. Als de mediabox het niet goed doet, hebben mensen dagen geen internet, televisie of telefoon en er zijn consumenten waarbij geen van die diensten het doet. Bovendien geeft de mediabox in combinatie met veel televisies (met name Philips en Sony) een groene of roze gloed in het beeld. Dit probleem was eind september al bekend, maar is nog steeds niet verholpen door UPC.

UPC compenseert

De Consumentenbond heeft contact opgenomen met UPC en UPC erkent de problemen. UPC zegt de kosten die mensen hebben gemaakt om contact te leggen met de klantenservice te compenseren. Ook geeft UPC het al betaalde abonnementsgeld terug, terwijl er geen dienst kon worden afgenomen. Mensen die (nog) geen abonnementsgeld hebben betaald, krijgen die compensatie niet.

