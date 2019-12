Klachten over vertrek AK Bank?

Nieuws|De Consumentenbond opent een meldpunt om in kaart te brengen hoeveel consumenten gedupeerd zijn door het vertrek van AK Bank uit de Nederlandse markt. Afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de klachten neemt de Consumentenbond contact op met de bank en onderneemt mogelijke actie richting de toezichthouder(s).

Over de afhandeling van lopende depositospaarrekeningen door AK Bank zijn al klachten ontvangen. Het gaat met name om klanten van AK bank met een depositorekening die doorloopt na 31 mei, de datum dat AK Bank zijn kantoor in Nederland sluit. Consumenten kunnen zich uiterlijk tot 15 april melden bij het meldpunt van de Consumentenbond.