Klachtenafhandeling zorg moet beter

Uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de landelijke artsenfederatie KNMG blijkt dat patiënten weinig vertrouwen hebben in de klachtenafhandeling in de zorg. De Consumentenbond pleit daarom nogmaals voor het snel invoeren van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Met deze wet zijn zorgverleners verplicht zich aan een onafhankelijke geschillenregeling te verbinden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat maar een derde van de zorggebruikers vertrouwen heeft in een correcte afhandeling van klachten en nog geen 19 procent denkt dat de klachtafhandeling onpartijdig is. Ook weet slechts 38 procent van de patiënten waar ze met een klacht terecht kunnen. De Consumentenbond is van mening dat met een onafhankelijke geschillencommissie de klachtenafhandeling in de zorg sterk kan worden verbeterd.

Controversieel

De Consumentenbond bepleitte eerder in een gezamenlijke brief met patiëntenorganisaties om het wetsvoorstel van de Wcz met spoed te behandelen en niet controversieel te verklaren.

De Tweede Kamer heeft echter op 5 juni dit wetsvoorstel toch controversieel verklaard. Daarmee schuift de behandeling van de wet door naar een volgend kabinet en moeten consumenten nog langer wachten voordat de klachtenafhandeling in de zorg goed van de grond komt.

