Klantenservicenummers goedkoper

De minister loopt met de maatregel vooruit op de Europese richtlijn Consumentenrechten. Die maakt vanaf 2013 een eind aan veel dure 0900-servicenummers. Bedrijven mogen consumenten met vragen over hun contract of abonnement alleen nog het basistarief in rekening brengen. 'Het is een verbetering voor consumenten, maar de Consumentenbond blijft het onjuist vinden dat consumenten die een klacht hebben, moeten betalen om dat telefonisch aan het bedrijf te melden. Als die drempel niet wordt weggenomen door gratis servicenummers, kunnen de gemaakte telefoonkosten bijvoorbeeld worden vergoed als de klacht terecht blijkt', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.