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Klantenservicenummers goedkoper

Nieuws
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Consumenten gaan voor het bellen naar 0900-servicenummers een vast bedrag betalen voor het hele gesprek, of hetzelfde tarief betalen als voor een telefoontje naar een vast nummer. Bedrijven mogen het bellen naar hun klantenservice ook niet langer per minuut in rekening brengen. Dat maakt Minister Verhagen van EL&I op 25 januari bekend. De Consumentenbond verwelkomt de maatregel, maar constateert dat consumenten zo nog steeds kosten maken om bedrijven te bellen over terechte klachten.

Gepubliceerd op:25 januari 2012

De minister loopt met de maatregel vooruit op de Europese richtlijn Consumentenrechten. Die maakt vanaf 2013 een eind aan veel dure 0900-servicenummers. Bedrijven mogen consumenten met vragen over hun contract of abonnement alleen nog het basistarief in rekening brengen. 'Het is een verbetering voor consumenten, maar de Consumentenbond blijft het onjuist vinden dat consumenten die een klacht hebben, moeten betalen om dat telefonisch aan het bedrijf te melden. Als die drempel niet wordt weggenomen door gratis servicenummers, kunnen de gemaakte telefoonkosten bijvoorbeeld worden vergoed als de klacht terecht blijkt', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.