Klantenservicenummers goedkoper

Nieuws|Consumenten gaan voor het bellen naar 0900-servicenummers een vast bedrag betalen voor het hele gesprek, of hetzelfde tarief betalen als voor een telefoontje naar een vast nummer. Bedrijven mogen het bellen naar hun klantenservice ook niet langer per minuut in rekening brengen. Dat maakt Minister Verhagen van EL&I op 25 januari bekend. De Consumentenbond verwelkomt de maatregel, maar constateert dat consumenten zo nog steeds kosten maken om bedrijven te bellen over terechte klachten.