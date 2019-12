Kleine lettertjes in Belastingplan 2013

Nieuws|Het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd bevat weinig maatregelen die nog niet bekend zijn door het eerder dit jaar op hoofdlijnen afgesloten Lenteakkoord. Sommige details zijn echter ook van belang. Zeker voor consumenten die te maken hebben met erfpacht, groenfondsen of een nieuwe hypotheek.

Wie vanaf volgend jaar een woning koopt, moet de nieuwe lening binnen dertig jaar minstens annuïtair (via een vaste jaarlijkse som voor de betaling van rente en aflossing ) aflossen. De aflossingsplicht geldt niet voor de jaarlijkse erfpacht. Als de erfpacht in een keer wordt afgekocht en wordt gefinancierd met een lening, geldt de aflossingsplicht wel. Wie zijn erfpacht nog wil afkopen zonder de lening verplicht af te lossen, moet dat dus nog dit jaar doen.

Groene vluchtstrook

Het demissionaire kabinet heeft de groene vluchtroute afgesloten waarmee vermogende mensen de korting op hun zorgtoeslag en kindgebonden budget kunnen ontlopen. Vanaf volgend jaar vervalt de vrijstelling van €56.420 voor groenfondsen bij de vermogensgrens. Vermogende mensen verliezen vanaf 2013 hun recht op zorgtoeslag en kindgebonden budget. De grens ligt bij €80.000 (eenmalig), bovenop de vrijstelling van €21.139 per belastingplichtige. De enige manier om deze toeslagen te behouden, is dit jaar nog het vermogen onder de grens te brengen. Bijvoorbeeld de hypotheek aflossen of een extra pensioenstorting doen.

Raad van State

De maatregel om de woon-werkvergoeding te belasten staat uitgebreid toegelicht in het Belastingplan. Wel opmerkelijk is dat de Raad van State negatief heeft geadviseerd over deze bezuiniging. VVD en PvdA hebben aangekondigd van deze ingreep af te willen, maar moeten dit dan nog wel vervangen door een andere bezuiniging die €1,3 miljard oplevert.