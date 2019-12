Kopen op afbetaling duur

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Laat je niet inpakken door verkooppraatjes. Als je iets koopt wat je niet meteen kunt betalen, betaal je uiteindelijk veel meer." Om een auto van €20.000 in drie jaar bijeen te sparen, is een maandelijkse inleg van €534 voldoende. Hetzelfde bedrag lenen, en in drie jaar aflossen kost bij de dealer €632 per maand. Een verschil van in totaal ruim 2750 euro. Bijkomend voordeel van zelf sparen voor een aankoop is dat het Bureau Kredietregistratie (BKR) buiten de deur gehouden wordt. Wie een betalingsachterstand oploopt van 2 maanden, krijgt na een waarschuwing van de kredietverstrekker een aantekening bij het BKR die 5 jaar blijft staan. Dat maakt het bijna onmogelijk om een hypotheek af te sluiten. Wie een maand niet spaart, heeft geen centje pijn.

Meer voorbeelden van kostbare koop op afbetaling constructies staan in de Consumentengids van januari.

Kredietvergoedingen

Tijdens het onderzoek stuitte de Consumentenbond erop dat Mediamarkt en BCC vaste kredietvergoedingen hanteerden bij uitgestelde betalingen, die in sommige gevallen hoger uitpakten dan de wettelijk toegestane 15% rente. Inmiddels zijn de winkelketens hiermee gestopt.