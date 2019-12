Korting pensioen in euro’s bekendmaken

Nieuws|Nu steeds meer pensioenfondsen bekendmaken te gaan korten op pensioenuitkeringen, is het belangrijk dat zij hun pensioendeelnemers op korte termijn goed informeren. De Consumentenbond roept de pensioenfondsen de gevolgen van het korten in euro’s inzichtelijk te maken voor individuele consumenten, bij voorkeur in een persoonlijke brief aan elke individuele pensioendeelnemer met daarin de consequenties voor zijn pensioen.

Veel consumenten hebben maar beperkt inzicht in hun pensioen. 'Bij de Consumentenbond krijgt steeds vaker vragen van consumenten die zich zorgen maken over hun pensioenuitkering. Mensen vragen zich af wat de financiële consequenties van het korten op de pensioenuitkering nu ze met pensioen zijn, of als ze over 10 of 20 jaar met pensioen gaan. Via mijnpensioenoverzicht.nl krijgen consumenten een indicatie van hun pensioen, áls het pensioenfonds hier al aan meewerkt. Terwijl op die website duidelijk gemaakt kan worden wat de consequenties in euro's zijn van eventuele ingrepen in het pensioen van die consument', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Rekenhulp

Veel mensen weten niet welk inkomen zij krijgen op hun oudedag. Daarnaast weten veel mensen niet wat ze nodig hebben op hun oudedag. Met de rekenhulp Bereken je pensioen geeft de Consumentenbond consumenten inzicht in het netto maandinkomen vanaf 65 jaar. Ook kunnen consumenten het effect berekenen van eerder stoppen met werken of een verhoging van de AOW-leeftijd. En als het inkomen na 65-jarige leeftijd netto lager is dan nu, geeft de rekenmodule aan welk bedrag nodig is om het tekort eventueel aan te vullen. De rekenhulp is tot 1 maart 2012 voor iedereen gratis beschikbaar.