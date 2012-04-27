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Kortingssites vol addertjes

Nieuws
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Aanbiedingen op kortingssites als Groupon, Sweetdeal en Zoover hebben veel addertjes onder het gras, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Een superdeal met 2 nachten Barcelona voor €200 in plaats van €430? Dat is dan wel zonder vliegreis en in welk hotel consumenten terecht komen is ook ongewis. De Consumentenbond waarschuwt consumenten: een superdeal is vaak niet supervoordelig en het is belangrijk is om goed op de kleine lettertjes te letten.

Gepubliceerd op:27 april 2012

Zoover Superdeal belooft elke dag een aanbieding met een korting van minstens 30%. Boeken moet binnen 24 uur, waardoor er weinig tijd is voor consumenten om alternatieven rustig te controleren. Zoover toonde bijvoorbeeld op 20 maart: Superdeal een 9-daagse Arke-trip naar Bonaire voor €699 in plaats van €968, een korting van bijna 300 euro. Bij controle door Consumentenbond-onderzoekers bleek het voordeel op de aangeboden vertrekdata echter maximaal €161 te zijn. Daarnaast berekent Zoover ook nog twee keer zoveel administratiekosten dan bij rechtstreeks boeken bij Arke.

Tips
Voor consumenten die toch gebruik willen maken van kortingssites die volgende tips:

  1. Controleer of er een duidelijke, liefst Nederlandse, aanbieder van de reis is;
  2. Lees de aanbiedingstekst goed door om te achterhalen wat wel en wat niet is inbegrepen;
  3. Controleer of de reis ook op de website van de aanbieder te vinden is en wat daar de prijs is;
  4. Na ontvangst van de kortingsbon hebben consumenten altijd 7 dagen het recht om een deal ongedaan te maken.