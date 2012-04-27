Kortingssites vol addertjes

Zoover Superdeal belooft elke dag een aanbieding met een korting van minstens 30%. Boeken moet binnen 24 uur, waardoor er weinig tijd is voor consumenten om alternatieven rustig te controleren. Zoover toonde bijvoorbeeld op 20 maart: Superdeal een 9-daagse Arke-trip naar Bonaire voor €699 in plaats van €968, een korting van bijna 300 euro. Bij controle door Consumentenbond-onderzoekers bleek het voordeel op de aangeboden vertrekdata echter maximaal €161 te zijn. Daarnaast berekent Zoover ook nog twee keer zoveel administratiekosten dan bij rechtstreeks boeken bij Arke.

Tips

Voor consumenten die toch gebruik willen maken van kortingssites die volgende tips: