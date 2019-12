Kortingssites vol addertjes

Nieuws|Aanbiedingen op kortingssites als Groupon, Sweetdeal en Zoover hebben veel addertjes onder het gras, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Een superdeal met 2 nachten Barcelona voor €200 in plaats van €430? Dat is dan wel zonder vliegreis en in welk hotel consumenten terecht komen is ook ongewis. De Consumentenbond waarschuwt consumenten: een superdeal is vaak niet supervoordelig en het is belangrijk is om goed op de kleine lettertjes te letten.