Kwaliteit hoorwinkels loopt uiteen

Nieuws|Vanaf 2013 verandert het vergoedingensysteem van hoortoestellen. Audiciens adverteren daarom nu extra met gratis hoortesten. De Consumentenbond liet 13 slechthorende proefpersonen langsgaan bij 100 hoorwinkels voor een intakegesprek. In de Consumentengids van oktober is te lezen dat het verschil tussen de offertes per persoon gemiddeld €1700 is.

Winkels met een gediplomeerd audicien kunnen geregistreerd zijn in het openbare StAr-register en hebben dan meestal het keurmerk 'De audicien'. Het garandeert niet dat je bij het eerste gesprek een gediplomeerd medewerker te spreken krijgt. In 21 van de onderzochte winkels was onze gesprekspartner een assistent, audicien-in-opleiding of hoorspecialist. Alleen bij Specsavers hielp altijd een door StAr geregistreerd audicien. Alleen door de juiste vragen te stellen komt een audicien achter de situatie van consumenten. In het onderzoek woog dit aspect zwaar mee. Schoonenberg scoort hierop het best, Hans Anders het slechtst.

100 hoorwinkels

Nederland heeft 1,4 miljoen slechthorende Nederlanders. Onder begeleiding van een ervaren mysteryshopper bezochten 13 slechthorenden 100 hoorwinkels voor een nieuw of vervangend hoorapparaat. Elk koppel bezocht van de 5 audicienketens minimaal één filiaal: Beter Horen, Hans Anders, Hoorprofs, Schoonenberg Hoorcomfort en Specsavers. De kwaliteit van het advies van de audiciens bij het intakegesprek is beoordeeld.