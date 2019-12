Lage snelheid mobiel internet voldoende

Nieuws|Een mobiel internet abonnement met een lage snelheid is voldoende voor de meeste consumenten met een smartphone. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat voor veel populaire toepassingen de snelheid van mobiel internet niet uitmaakt. Alleen bij het downloaden van grote bestanden, vanaf 7,5 MB, of bij het bekijken van video’s, merken consumenten het verschil tussen de verschillende snelheden.

Mensen die op zoek gaan naar een mobiel abonnement kiezen niet alleen voor een bepaald aantal belminuten, sms'jes en MB's, maar maken ook een keuze uit verschillende internetsnelheden: het aantal megabits per seconde (Mbps). Providers bieden snelheden aan van voornamelijk 1 Mbps, 3,6 Mbps en 14,4 Mbps. Uit de praktijktest blijkt dat de proefpersonen het verschil tussen deze snelheden niet merken bij veelgebruikte apps als WhatsApp, 0900-9292 of Google Maps.

#Telecomplex

Voor dit onderzoek kregen 15 proefpersonen drie identieke smartphones, waarvan de internetverbinding (via een speciaal geprepareerd Wifi-netwerk) steeds werd ingesteld op een andere snelheid (1 Mbps, 3,6 Mbps of 14,4 Mbps). De testpersonen wisten niet welke snelheid bij welke telefoon hoorde. Meer over dit onderzoek is te vinden op de actiesite #Telecomplex van de Consumentenbond.