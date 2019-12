Lek privégegevens Consumentenbond-website gedicht

Nieuws|Op de website van de Consumentenbond is het tijdelijk mogelijk geweest persoonlijke gegevens van consumenten te onderscheppen. De Consumentenbond heeft de lekken direct gedicht en werkt nu aan een goede oplossing om de gegevens van consumenten te beschermen. De verwachting is dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd. Alle leden en abonnees op de nieuwsbrief zullen door de Consumentenbond worden geïnformeerd.

Journalisten van Webwereld ontdekten dat het mogelijk is geweest via een afmeldlink in een aantal e-mailings van de Consumentenbond en het contactformulier op de website van de Consumentenbond persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, naam-, adres en woonplaatsgegevens of het telefoonnummer van consumenten te onderscheppen. Uit de informatie die nu bij de Consumentenbond bekend is, zijn er geen gegevens van consumenten onderschept en zijn er geen consumenten gedupeerd. Mochten consumenten vermoeden dat ze wel hierdoor gedupeerd zijn, dan kunnen ze contact opnemen met de afdeling Service&Advies via telefoonnummer: 070-4454545.

Bescherming

De Consumentenbond vindt bescherming van privégegevens van consumenten erg belangrijk. Overal waar persoonlijke informatie wordt uitgewisseld, moeten gegevens goed beschermd zijn, ook bij de Consumentenbond.