Levensmiddelenindustrie maakt een potje van zoutreductie

Nieuws|Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat wederom zien dat de levensmiddelenindustrie geen stappen vooruit zet met het terugbrengen van het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen. Dit sluit aan op de bevindingen in het rapport van de RIVM en de onderzoeken van de Consumentenbond. De Consumentenbond wil dat Minister Schippers haar toezegging om paal en perk te stellen zo spoedig mogelijk uitvoert.

De afgelopen drie jaar is volgens de NVWA niets veranderd aan het gemiddelde zoutgehalte in levensmiddelen zoals kant- en klaarmaaltijden, kaas, sauzen en chips. Sommige producten geven het goede voorbeeld maar andere producten zijn, ondanks de mooie beloften, zouter geworden. Voor consumenten is het nauwelijks mogelijk het verschil te ontdekken. Op de verpakking is het vaak niet terug te vinden en zo komt het ongemerkt met eten binnen. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'wij voeren al sinds 2007 actie tegen de ongewenst hoge zoutgehaltes maar de levensmiddelenindustrie stuurt de beleidsmakers steeds weer met mooie beloften en kluiten in het riet.'

Opzouten!

Met de campagne 'Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik'wil de Consumentenbond producenten van levensmiddelen aanzetten minder zout in alledaagse producten te stoppen. Uit tests blijkt keer op keer dat veel zout volstrekt onnodig wordt toegevoegd. Dit leidt tot veel gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Een te hoge zoutinname vergroot het risico op het ontstaan van verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. In Nederland is de gemiddelde zoutinname van volwassenen ongeveer 9 gram per dag. Dit is 1,5 keer de hoeveelheid die de Gezondheidsraad als maximum adviseert.