Leveranciersverplichting staat groene stroom in de weg

Nieuws|De invoering van een leveranciersverplichting is volgens de Consumentenbond niet de oplossing voor het tekort aan groene stroomopwekking in Nederland. Het nieuwe kabinet kan beter het bestaande systeem met stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie (SDE+) verfijnen. Dat staat in een advies dat de Consumentenbond vandaag samen met de vereniging van grootgebruikers VEMW en de energiebedrijven Dong Energy en Nederlandse Energie Maatschappij stuurt aan de informateurs.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In landen met een leveranciersverplichting leidt dit niet tot meer groene stroomopwekking, maar wel tot hogere kosten voor consumenten en veel noodzakelijk bijsturen door de overheid. Terwijl er al een systeem bestaat om duurzame energie te bevorderen, namelijk SDE+. Het is veel efficiënter dit te verbeteren. Bovendien maakt continuïteit in het overheidsbeleid ons land aantrekkelijker voor energieprojecten. Juist nu zijn investeringen nodig om aan de stijgende vraag naar groene stroom in Nederland én de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen.'

Contraproductief

Met name energiebedrijven die met kolencentrales werken, bepleiten de leveranciersverplichting. Zij kunnen hiermee hun winst vergroten. Een overheid die dat wil tegengaan moet continu ingrijpen, wat niet past binnen het huidige beleid dat juist gericht is op het beperken van het markttoezicht.



Lees de brief met advies tegen leveranciersverplichting; verzonden aan de informateurs van de Tweede Kamer der Staten Generaal.