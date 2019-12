Verzameling Medische missers aangeboden aan Tweede Kamer

Nieuws|De medische missers die de Consumentenbond op zijn meldpunt ontving, zijn op 31 januari in boekvorm aangeboden aan de vaste commissie voor Volksgezondheid. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om vaart te zetten achter de invoering van de Wet Cliëntenrechten zorg. Op de website kiezenmoetkunnen.nl biedt de Consumentenbond vanaf 31 januari hulp bij het zoeken naar het juiste pad bij klachten over zorg.

In de bundel 'Dokter, luister nou!' staan ervaringen van consumenten over (de afhandeling van) medische missers. Met de wegwijzer voor zorgklachten geeft de Consumentenbond een handleiding voor het indienen van een klacht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘De afgelopen acht maanden heeft de Consumentenbond met ‘Kiezen moet kunnen!’ actief campagne gevoerd op vijf speerpunten ter verbetering van de transparantie en van kwaliteitsinformatie in de zorg. Met de publicatie van dit boek sluiten wij de campagne af en geven we nogmaals het signaal af dat het niet gaat om een wens tot verbetering, maar om de noodzaak ertoe!’

Wet Cliëntenrechten zorg

De Consumentenbond heeft een aantal concrete voorstellen om de situatie van consumenten na (het vermoeden van) een medische misser te verbeteren. Het invoeren van een onafhankelijke kenniscommissie en het sneller verschuiven van de bewijslast in medische aansprakelijkheidszaken zijn daar onderdeel van. De Wet cliëntenrechten zorg verplicht het vastleggen van aard en toedracht van incidenten. Dit kan zorgen voor een sterkere positie van het slachtoffer, waar grote behoefte aan is.

Lees ook: