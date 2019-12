Medische missers onderzoek nodig

Nieuws|Met meer systematisch onderzoek en optreden hoopt Minister Schippers van VWS de herhaling van medische missers in de toekomst te verkleinen en het aantal sterfgevallen door medische missers in ziekenhuizen terug te dringen. Dat stelde de minister op 15 mei 2012 tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘We kunnen onze ogen niet sluiten voor medische missers. De Consumentenbond ondersteunt het voorstel van de minister dan ook van harte’.

Voor de Consumentenbond is niet alleen het terugdringen van groot belang. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het vaak slecht gesteld is met de afhandeling van medische missers. Combée: 'Waar gehakt wordt vallen spaanders, dat staat buiten kijf. Maar het is wel een keuze hoe daar vervolgens mee om te gaan'. In 2011 overhandigde de Consumentenbond in de campagne Kiezen moet Kunnen het boek "Dokter, luister nou!" aan de minister. Hierin werd pijnlijk duidelijk wat er mis kan gaan en wat er aan gedaan kan worden in ogen van de Consumentenbond. Transparantie over de gelopen gang van zaken is de belangrijkste troef. Een kennisinstituut ter eenvoudige verkrijging van een second opinion zou hier van veel toegevoegde waarde zijn.

Verbeterstappen

Nu de minister hiermee de preventieve zijde van de medische missers aan de kaak stelt, adviseert de Consumentenbond haar graag over de verbeterstappen die ook achteraf genomen kunnen worden. Dat juist nu de minister dit onderwerp op de kaart zet is zeer welkom. Met de val van het kabinet dreigt de wet Cliëntenrechten Zorg op de lange baan geschoven te worden. En juist deze wet zal een hoop soelaas bieden op het gebied van (afhandeling van) medische missers.