Meer dan 9.000 keer ‘Opzouten!’

Henry Uitslag, campagneleider voeding bij de Consumentenbond: 'De broodsector werkt al vrijwillig mee aan wetgeving voor zoutgebruik, dat kan ook voor andere productgroepen. Maar liefst 80% van wat Nederlanders aan zout eten, krijgen ze ongemerkt binnen. Consumenten hebben geen keuze. Ze kunnen eenvoudigweg niet onder het Gezondheidsraadadvies van maximaal 6 gram per dag blijven omdat alledaagse producten zo zout zijn. Als de industrie het zoutgehalte omlaag brengt tot een acceptabel niveau, kan dat volgens Wageningen Universiteit 2500 onnodige sterfgevallen per jaar schelen.' Minister Schippers heeft aangekondigd eind 2012 te onderzoeken of wetgeving mogelijk is, als de industrie onvoldoende voortgang blijft maken.

Stijgende zoutconsumptie

Vijf jaar geleden startte de Consumentenbond zijn eerste campagne tegen overmatig zoutgebruik door de levensmiddelenindustrie. De industrie, verenigd in de FNLI, richtte prompt de 'taskforce zout' op. Anderhalf jaar later maakte deze taskforce bekend te streven naar 12% zoutreductie in 2010. In augustus 2010 vertelde de FNLI dat 10% reductie bereikt is maar niet hoe dat is berekend. In het najaar van 2010 constateerden zowel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als de Consumentenbond echter dat er positieve voorbeelden zijn maar dat er per saldo 0% vooruitgang is geboekt. In 2011 liet een onderzoek van het RIVM zien dat de zoutinname van Nederlanders verder gestegen is.