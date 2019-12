Meeste storingen bij Tele2 Interactieve TV

Nieuws|Interactieve TV-kijkers van Tele 2 hadden in januari en februari 2012 het meeste last van storingen (42%), de klanten van CanalDigitaal het minst (4%). Zeelandnet/Delta lost storingen het best op (7,5), Caiway het slechtst (4,8). Dat zijn enkele resultaten van de Consumentenbond ProviderMonitor, te lezen in de Consumentengids van juni 2012.

De slechte bereikbaarheid van de klantenservice veroorzaakt de lage score van Caiway. Bij Tele2, UPC en Ziggo is de bereikbaarheid in orde, maar schiet het oplossingsvermogen tekort: problemen worden niet of maar ten dele opgelost. Gekeken naar het totale testoordeel scoort Zeelandnet/Delta het hoogst (7,9) en Caiway het laagst (6,6).

ProviderMonitor

In 2009 introduceerde de Consumentenbond de ProviderMonitor: elke twee maanden geven 7000 panelleden de ervaringen met hun internet- en telefoonprovider door en maandelijks hun storingen. Sinds begin 2012 worden ook de televisieproviders meegenomen in de gebruikerservaringen. De Consumentenbond vraagt onder meer naar de beeldkwaliteit, de geluidskwaliteit en tevredenheid over de televisieprovider. Alle testoordelen over de digitale televisieproviders zijn te vinden op de website van de Consumentenbond.

Meer informatie over televisies staat in de Minigids 'Televisie Kopen'. Deze is tot 8 juni gratis aan te vragen via 0800-6161.